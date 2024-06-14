В Новосибирске объяснили, почему отказываются переносить срок сдачи четвертого моста

В Новосибирске возник спор между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и концессионером ООО «Сибирская концессионная компания» по поводу продления сроков строительства четвертого моста в региональном центре. Об этом сообщает РБК-Новосибирск.

По информации Минтранса, концессионер не придерживается установленного графика строительства и вносит изменения в проект без предварительного согласования.

В то же время, представители компании «ВИС», включая концессионера, указывают на проблему с финансированием как основную причину задержки работ.

Согласно заявлению Минтранса, необходимость продления сроков не оправдана, так как работы могут быть выполнены в рамках существующего графика. Однако «ВИС» утверждает, что Минтранс подал заявление о продлении сроков в ФАС без их согласования и без учета необходимых условий.

Споры между сторонами привели к тому, что проект дополнительного соглашения о продлении сроков не был подписан из-за отказа ФАС. Ситуация усложняется тем, что финансирование работ будет возобновлено только после утверждения необходимости изменений в проекте Главгосэкспертизой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проводят круглосуточные работы по ремонту дороги на улице Писарева.