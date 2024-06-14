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общество

В Новосибирске проводят круглосуточные работы по ремонту дороги на ул. Писарева

Фото: мэрия Новосибирска

На улице Писарева в Новосибирске идет активный ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работы проводятся круглосуточно с целью завершить их досрочно к началу лета. ООО «Дорсиб плюс» активно участвует в ремонте участка протяженностью 1,7 км от улицы Железнодорожной до улицы Ипподромской.

Рабочие сталкиваются со сложностями, включая многочисленные коммуникации и ремонт теплосетей, что затрудняет процесс устройства покрытия дороги. Несмотря на это, подрядчик организовал несколько бригад, работающих круглосуточно, чтобы ускорить завершение проекта.

Работы должны быть завершены к 30 августа. Однако команда рассчитывает закончить их до конца июля и ввести объект в эксплуатацию к 1 августа.

МКУ «Управление дорожного строительства» мэрии Новосибирска призывает горожан проявить понимание к временным неудобствам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на правом берегу ограничат движение и парковку автомобилей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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