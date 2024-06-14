В Новосибирске таможенники обнаружили в багаже 13 кораллов из Египта

В аэропорту Новосибирска таможенники обнаружили в багаже 13 кораллов, привезенных из Египта.

Как сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления, сотрудники таможенного поста Аэропорта Толмачёво в Новосибирске при контроле багажа обнаружили 13 фрагментов морских кораллов общим весом 154 грамма. Известно, что их привезла жительница Томской области.

По ее словам, она не знала, что такие предметы могут попадать под действие Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры.

В результате ее сувениры были изъяты для экспертизы, после которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в Новосибирске таможенники пресекли отправку оптических прицелов в США