В Новосибирске таможенники пресекли отправку оптических прицелов в США

Отправку оптических прицелов в США пресекли в Новосибирске.

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, правоохранительные органы пресекли вывоз за границу оптических прицелов для стрелкового оружия.

Уточняется, что житель Кемеровской области организовал канал контрабандных поставок в США прицелов к стрелковому оружию в международных почтовых отправлениях.

В результате в одном из отделений почтовой связи Новосибирска таможенники изъяли четыре оптических прицела. А в отношении отправителя следователи возбудили уголовное дело по статье “контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании иного вооружения”.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вынесен приговор жителям Болотинского района, которые насмерть забили 26-летнего жителя Новосибирской области