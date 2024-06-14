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общество

В школах Новосибирска собирают на выпускные по полмиллиона рублей

Фото: Сиб.фм

Почти полмиллиона рублей тратят на выпускные в школах Новосибирска.

Как рассказывает портал МК в Новосибирске, на празднование выпускных в школах уходит 500 тысяч рублей.

Так, например, большая часть трат распределена на саму организацию торжества — банкет, ведущий, видеограф, фотограф, еда, подарки и так далее.

Следующими затратами является покупка костюма, платья, макияж, украшения, прическа для самого выпускника или выпускницы.

Напомним, что в Новосибирской области вводятся новые предметы в школах

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Валерия Митрохина
Журналист

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