Мэрия Новосибирска заключила контракт на ремонт пешеходного моста через дамбу

В Новосибирске заключили контракт на ремонт пешеходного моста через дамбу Димитровского моста.

Соглашение было подписано между МКУ «Гормост» и подрядчиком ООО «РМС». Срок сдачи объекта запланирован на декабрь 2025 года.

Мост находится в районе остановки общественного транспорта «Лесоперевалка» и пересекает проезжую часть трех улиц. В муниципалитете отметили, что это металлическое, вантовое, двухпролетное, однопилонное строение длиной более 140 метров, введенное в эксплуатацию в 2009 году.

Подрядчик планирует провести полный ремонт моста, а также установить камеры видеонаблюдения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что больше 40 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок сдали в фандоматы вокзалов Новосибирской области в 2024 году.