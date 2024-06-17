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вчера 23:21
общество

Мэрия Новосибирска заключила контракт на ремонт пешеходного моста через дамбу

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске заключили контракт на ремонт пешеходного моста через дамбу Димитровского моста.

Соглашение было подписано между МКУ «Гормост» и подрядчиком ООО «РМС». Срок сдачи объекта запланирован на декабрь 2025 года.

Мост находится в районе остановки общественного транспорта «Лесоперевалка» и пересекает проезжую часть трех улиц. В муниципалитете отметили, что это металлическое, вантовое, двухпролетное, однопилонное строение длиной более 140 метров, введенное в эксплуатацию в 2009 году.

Подрядчик планирует провести полный ремонт моста, а также установить камеры видеонаблюдения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что больше 40 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок сдали в фандоматы вокзалов Новосибирской области в 2024 году.

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Игорь Кириченко
Журналист

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