Больше 40 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок сдали в фандоматы вокзалов Новосибирской области в 2024 году

За пять месяцев 2024 года через фандоматы на вокзалах в Новосибирской области пассажиры отправили на переработку почти 8 тысяч алюминиевых банок и около 35 тысяч пластиковых бутылок.

Первый аппарат по приему пластиковой и алюминиевой тары в Новосибирской области установили в марте 2023 года на вокзале Новосибирск-Главный. Сегодня в Новосибирском регионе работают 8 фандоматов в вокзальных комплексах: Новосибирск-Главный, Барабинск, Бердск, Чаны, Черепаново, Татарская, Новосибирск-Западный, Сеятель.

В фандомат можно сдать пустую алюминиевую и пластиковую тару объемом до 2 литров. В обмен начисляются бонусные рубли, которые можно обменять на скидки у компаний-партнеров. Для зачисления бонусов при сдаче тары нужно ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Работа таких аппаратов позволяет сократить объем отходов, попадающих на мусорные полигоны, увеличить сбор вторичного сырья. Также аппараты по сбору использованной тары привлекают внимание общественности к теме раздельного сбора мусора.