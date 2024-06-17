Депутат Александр Аксёненко рассказал о бесплатных обедах у себя на округе в Новосибирске

В рамках проекта «Справедливые обеды», подготовленном партией СРПЗП, нуждающиеся могут прийти в одно из кафе в Советском районе и получить вкусный, горячий обед. Всего на день выделяется 20 талонов.

В рамках инициативы горячие обеды ежедневно выдаются самым уязвимым слоям населения – это многодетные семьи, малообеспеченные и нуждающиеся пенсионеры. Кафе находится в Академгородке, на округе депутата Аксёненко.

«По нашим талонам «Справедливые обеды» им положен бесплатный комплексный обед. Всего 20 талонов на день. Распределяем их через местное отделение центра социальной защиты (КЦСОН в Советском районе)», – сообщает депутат Госдумы Александр Аксёненко.

Видео: соцсети

К проекту в рамках благотворительной поддержки присоединился бизнесмен Владислав Плотников, также член партии Справедливая Россия – За Правду. Депутат и бизнесмен на днях заехали в столовую и сами попробовали, чем здесь кормят по талонам. В день дегустации по талонам давали рассольник, манты, овощной салат и лимонный напиток.

«Проект стартовал в конце предыдущего года, мы с Владиславом Львовичем лично убедились в том, что кормят по нашим «справедливым» талонам более чем вкусно и сытно», – отметил депутат.

Александр Аксёненко добавил, что партия планирует расширение данного проекта.