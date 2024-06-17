Экс-чиновник Минсельхоза, которого ранее задержали за хищение, не знает, за что его разыскивают

Олег Донских не знает, о том, что находится в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ Российской Федерации, бывший чиновник Минсельхоза Олег Донских, который скрывался 12 лет, был задержан в Московской области по делу о хищении более 2 млрд руб.

«Чиновник, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве, задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области», — уточнили в Telegram-канале ФСБ.

Как пишет информационное агентство ТАСС, Донских знал, что находится в розыске, но не понимал, за что.

Однако, по данным ведомства, в период с 2007 по 2008 год Олег Донских и «его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО "Россельхозбанк" кредиты». Также они забрали средства от «Росагролизинг» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы.

Таким образом, общая сумма ущерба составила 2 миллиарда рублей.

Как сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк, сейчас правоохранительные органы устанавливают «возможных соучастников» по делу.