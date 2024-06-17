Бойцы СВО обратились к Бастрыкину из-за ареста главы Корпорации развития Новосибирской области Зырянова

Участники СВО из Новосибирской области обратились с видеообращением к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.

Они попросили разобраться в задержании главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Видео-обращение было опубликовано на YouTube.

В обращении участники СВО сообщили об аресте Александра Зырянова. Они подчеркнули, что Зырянов является патриотом страны и оказывал помощь на передовой, поставляя медицинское оборудование и средства бронезащиты.

Участники СВО обратились к Александру Бастрыкину с просьбой взять это дело под личный контроль.

«Мы не допустим, чтобы наш товарищ, человек, который себя проявил неоднократно, был арестован по сфабрикованному делу», — сказали бойцы.

Напомним, что в Новосибирске 3 июня задержали Александра Зырянова. В его квартире проходили обыски, сам глава в этом время находился на допросе у следствия. По версии следствия, он получил взятку в размере 9,5 млн за различные услуги. 5 июня Зырянова отправили в СИЗО до 2 августа 2024 года.