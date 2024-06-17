Новосибирскую область накрыли ливень и гроза

После жары в Новосибирске резко наступил ливень, гроза и гром.

Сегодня, 17 июня, в Новосибирске ближе к вечеру начала резко портиться погода после 30-градусной жары, которая продержалась всю неделю.

Город окутал сильный ливень, который сопровождается грозой и громом.

Как пишет МК в Новосибирске, ссылаясь на местных жителей, еще в полдень на правом берегу начали сгущаться тучи и резко потемнело, а температура воздуха спала до +22 градусов.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске объявили экстренное предупреждение 18 июня