Обладателем первого Кубка губернатора по мини-футболу стал ФК «Новосибирск-2014»

В минувшие выходные в Новосибирске на стадионе «Спартак» впервые разыгран Кубок Губернатора по мини-футболу среди детских команд. Участниками стали 24 коллектива со всей области, главный трофей завоевали футболисты ФК «Новосибирск-2014».

В первый день соревнований прошли матчи группового этапа, а во второй игры за выход в плей-офф продолжили 16 команд. Малый Кубок турнира достался воспитанникам новосибирской «Арена Сибирь». В борьбе за главный трофей футболисты «Новосибирск-2014» смогли переломить ход матча и, уступая 0:2, забили три мяча подряд в ворота «СШ по футболу».

«Вышли сначала не готовыми, немного испугались, но потом проявили характер и справились, молодцы»,

– комментирует тренер команды-чемпиона Александр Сумин.

Близки к победе были команды из Новосибирского района и Искитима. Они, соответственно, на 3 и 4 месте.

«Спасибо организаторам за эту возможность, проведен достойный турнир, необходимо, чтобы такие встречи стали регулярными», – говорит главный тренер искитимской команды «ДЮСШ» Кирилл Кириллов.

Лучшим игроком турнира признан Святослав Данилин из ФК «Новосибирск-2014». Также отдельные награды получили вратарь Тимофей Шилин (ФК «Новосибирск-2014»), защитник Данил Белоусов («Чемпион»), нападающий Александра Седых (ДЮСШ, Искитим), бомбардир Иван Мельничук («СШ по футболу») и тренер Игорь Гусев («СШ по футболу»).

«Благодарим всех участников. Команды из Новосибирска на турнире ещё раз убедились в собственной силе и подарили болельщикам яркий финал. Порадовали и футболисты из районов области, многие впервые оказались на соревнованиях такого уровня и смогли попасть в число призеров», – отметил исполнительный директор Новосибирской областной федерации футбола Артем Роговский, добавив, что новый турнир станет традиционным и с каждым годом будет собирать больше команд.