Путин назначил новосибирца Леонида Горнина первым замминистра обороны

Президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны РФ.

Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов. Горнин ранее занимал должность первого замминистра финансов, пишет ТАСС.

Также на пост заместителей главы Минобороны назначены Анна Цивилева (председатель Фонда «Защитник Отечества»), Павел Фрадков (ранее занимал должность первого заместителя управделами президента РФ) и Олег Савельев (до 2024 года был аудитором Счетной палаты РФ).

Николай Панков, Павел Попов и Татьяна Шевцова освобождены от должности заместителей министра обороны, а Руслан Цаликов снят с поста первого замминистра.