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вчера 21:20
общество

Путин освободил от должностей четырех заместителей министра обороны

Фото: Kremlin.ru

Решение вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей нескольких высокопоставленных чиновников из Минобороны.

Согласно указу, с 17 июня 2024 года Руслан Цаликов, Николай Панков и Татьяна Шевцова лишены своих должностей первого заместителя министра обороны, заместителя министра обороны и статс-секретаря — заместителя министра обороны.

Кроме того, генерал армии Павел Попов также освобожден от должности заместителя министра обороны и уволен с военной службы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Турчака может сменить Владимир Якушев на пост секретаря генсовета «Единой России».

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Игорь Кириченко
Журналист

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