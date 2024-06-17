«Радовалась атакам ВСУ». Актриса из Новосибирска Татьяна Лазарева* объявлена в розыск за оправдание терроризма

Министерство внутренних дел Российской Федерации возбудило уголовное дело против телеведущей Татьяны Лазаревой* по обвинению в публичной пропаганде терроризма.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичная пропаганда терроризма с использованием Интернета»).

Дело касается высказывания Лазаревой* от 14 августа 2023 года, где она поддержала атаки украинских беспилотников на российские города. После этого председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру, что привело к возбуждению уголовного дела.

В настоящее время ведется подготовка к заочному предъявлению обвинения и аресту Лазаревой*. Если она пересечет границу РФ, ее задержат и поместят в СИЗО. Если она будет и дальше скрываться, то ей вынесут заочный приговор.

Лазарева* покинула Россию перед началом специальной военной операции и находилась в Киеве, а затем уехала в Испанию. В июле 2022 года Министерство юстиции внесло Лазареву в реестр иностранных агентов. В мае 2023 года Роскомнадзор оштрафовал ее за нарушение маркировки материалов в соцсетях.

Ранее мы писали, что МВД объявило Лазареву* в розыск. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Татьяна Лазарева* — признана иноагентом по решению Минюста России.