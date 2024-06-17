На телеведущую Лазареву* завели уголовное дело об оправдании терроризма

Дело завели после ее слов об атаке беспилотников.
На новосибирскую телеведущую и актрису Татьяну Лазареву* завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом пишет телеграм-канал Mash
Лингвистическую экспертизу провели после обращения депутата из Екатеринбурга Андрея Альшевских. Специалисты проверяли слова Лазаревой* об атаках беспилотников на региона Российской Федерации.
Ранее Сиб.фм сообщал, что директора «Центра водных видов спорта» в Новосибирске оставили в СИЗО.
Татьяна Лазарева* — признана иностранным агентом на территории России.