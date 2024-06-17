Директора «Центра водных видов спорта» в Новосибирске оставили в СИЗО

В Новосибирске продолжается следствие по делу директора «Центра водных видов спорта» Дмитрия Оленикова.

Его задержали в апреле 2024 года. Он обвиняется в растрате и получении взятки.

По версии следствия, Олеников оплачивал фиктивные договоры аренды бассейна, что привело к ущербу в размере более 6 млн рублей. Также он обвиняется в получении взятки в размере 1,4 млн рублей за осуществление этой схемы.

30 мая Дзержинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для Оленикова до 2 августа 2024 года.

Защита пыталась изменить меру пресечения на домашний арест. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проверяют нападение на детей-квадроберов.