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общество

Директора «Центра водных видов спорта» в Новосибирске оставили в СИЗО

Фото: Pexels.com

В Новосибирске продолжается следствие по делу директора «Центра водных видов спорта» Дмитрия Оленикова.

Его задержали в апреле 2024 года. Он обвиняется в растрате и получении взятки.

По версии следствия, Олеников оплачивал фиктивные договоры аренды бассейна, что привело к ущербу в размере более 6 млн рублей. Также он обвиняется в получении взятки в размере 1,4 млн рублей за осуществление этой схемы.

30 мая Дзержинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для Оленикова до 2 августа 2024 года.

Защита пыталась изменить меру пресечения на домашний арест. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проверяют нападение на детей-квадроберов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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