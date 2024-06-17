В Новосибирске проверяют нападение на детей-квадроберов

В Новосибирске полиция начала проверку информации о возможном нападении на детей-квадроберов.

Родители детей сообщили о проведении «сходок», на которых дети сами разгоняются. Участники этих встреч используют маски животных и имитируют их поведение, прыгая на четвереньках. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Одна из родительниц Елена рассказала, что дети начали гонять ее дочь и ее подруг, стреляя в них пульками из детских пистолетов. Одна из девочек получила ранение уха.

Пресс-служба регионального ГУ МВД уточнила, что проводится проверка данного факта. Однако заявлений о травмах несовершеннолетних в полицию не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что задержан глава одного из отделов по борьбе с коррупцией в Новосибирске.