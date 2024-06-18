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вчера 19:01
общество

Бывший сотрудник трамвайного депо из Новосибирска рассказал о плохих условиях работы

Фото: МК в Новосибирске

Он работал в депо с 2018 года слесарем-электриком.

Бывший сотрудник Правобережного трамвайного депо №5 в Новосибирске обеспокоен текущим состоянием подвижного состава и условиями работы. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

По его словам, дефицит деталей для ремонта трамваев и предельный износ техники сказываются на работе водителей. Он отметил, что значительное сокращение заработной платы и неадекватные санкции за больничные также стали проблемой.

В свою очередь, представители депо пока не комментировали данную информацию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проведут ремонт 7 мостов по нацпроекту «БКД».

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Игорь Кириченко
Журналист

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