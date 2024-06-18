Бывший сотрудник трамвайного депо из Новосибирска рассказал о плохих условиях работы

Он работал в депо с 2018 года слесарем-электриком.
Бывший сотрудник Правобережного трамвайного депо №5 в Новосибирске обеспокоен текущим состоянием подвижного состава и условиями работы. Об этом пишет «МК в Новосибирске».
По его словам, дефицит деталей для ремонта трамваев и предельный износ техники сказываются на работе водителей. Он отметил, что значительное сокращение заработной платы и неадекватные санкции за больничные также стали проблемой.
В свою очередь, представители депо пока не комментировали данную информацию.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проведут ремонт 7 мостов по нацпроекту «БКД».