Бывший сотрудник трамвайного депо из Новосибирска рассказал о плохих условиях работы

Он работал в депо с 2018 года слесарем-электриком.

Бывший сотрудник Правобережного трамвайного депо №5 в Новосибирске обеспокоен текущим состоянием подвижного состава и условиями работы. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

По его словам, дефицит деталей для ремонта трамваев и предельный износ техники сказываются на работе водителей. Он отметил, что значительное сокращение заработной платы и неадекватные санкции за больничные также стали проблемой.

В свою очередь, представители депо пока не комментировали данную информацию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проведут ремонт 7 мостов по нацпроекту «БКД».