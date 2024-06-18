сегодня
19 июня, 01:54
пробки
0/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 87.03 | eur 93.29
сегодня
19 июня, 01:54
пробки
0/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 87.03 | eur 93.29
вчера 18:20
общество

На новосибирском рынке труда появилась потребность в учителях

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» сообщили, что в Новосибирске спрос на учителей вырос в 1,4 раза.

Количество вакансий в образовательной сфере увеличилось на 11%. Вакансии касаются не только школ, но и онлайн-учреждений, организаций в сфере дополнительного образования и курсов.

Учителям в регионе предлагают зарплату от 15 до 75 тысяч рублей. Сумма зависит от нагрузки, опыта, занятости и места работы.

Наиболее востребованы в Новосибирске педагоги по математике, русскому языку и литературе, физике, информатике, английскому языку, а также учителя начальных классов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске могут разорвать контракт на ремонт Октябрьского моста.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в