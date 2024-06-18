Новосибирские ученые создали станок для производства печатных плат

Учеными НГТУ разработан станок с числовым программным управлением, который значительно улучшает процесс производства печатных плат.

Станок оснащен машинным зрением, что позволяет автоматизировать сверление и фрезерование печатных плат. Об этом пишет ТАСС.

Эта разработка способствует сокращению числа брака и увеличению скорости производства.

Пресс-служба университета сообщает, что новый станок позволяет плате автоматически позиционироваться на столе, что отличает его от аналогов. Ученые отмечают, что этот инструмент значительно ускоряет производство печатных плат, которые используются в космической промышленности.

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