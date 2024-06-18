В Новосибирске открылся томограф для испытания терапии рака на крупных животных

В Новосибирском государственном университете (НГУ) открылся центр, который будет заниматься доклиническими исследованиями на животных.

Эта лаборатория была запущена в ответ на начало изучения нового метода лучевой терапии учеными из Новосибирска. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Они обнаружили, что новый метод лечения рака позволяет использовать изотопы бора для направленного воздействия на клетки опухолей с последующим потоком нейтронов.

Планируется, что первые клинические испытания данного метода начнутся в следующем году в онкоцентре имени Н. Блохина.

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