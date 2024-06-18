Пенсионерке из НСО дадут новое жилье после вмешательства прокуратуры

Сейчас женщина проживает в аварийном доме.

В результате вмешательства прокуратуры в Северном районе Новосибирской области пенсионерке, проживающей в аварийном доме, будет предоставлено новое жилье.

Техническое состояние здания, в котором живет женщина, представляет угрозу для жизни из-за несущих конструкций.

Прокурор района подал иск в Куйбышевский суд, который рассмотрел дело в пользу пенсионерки, обязав сельские власти обеспечить ей благоустроенное жилье.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на новосибирском рынке труда появилась потребность в учителях.