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вчера 19:36
общество

Пенсионерке из НСО дадут новое жилье после вмешательства прокуратуры

Фото: Сиб.фм

Сейчас женщина проживает в аварийном доме.

В результате вмешательства прокуратуры в Северном районе Новосибирской области пенсионерке, проживающей в аварийном доме, будет предоставлено новое жилье.

Техническое состояние здания, в котором живет женщина, представляет угрозу для жизни из-за несущих конструкций.

Прокурор района подал иск в Куйбышевский суд, который рассмотрел дело в пользу пенсионерки, обязав сельские власти обеспечить ей благоустроенное жилье.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на новосибирском рынке труда появилась потребность в учителях.

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Игорь Кириченко
Журналист

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