Подъем воды в Оби Новосибирской области угрожает дачным участкам

Дачным участкам новосибирцев угрожает подъем воды.

По информации ГУ МЧС России по Новосибирской области, в период с 18 по 21 июня 2024 года в регионе ожидается повышение уровня Оби до пределов опасной отметки.

В связи с чем владельцам дачных обществ Советского и Первомайского районов Новосибирска специалисты советуют позаботиться о сохранности имущества заранее. А при подтоплении домов требуется незамедлительно сообщить в спасательную службу по телефонам: 101, 112 или 23-99-999 (телефон доверия ГУ МЧС России по НСО).

Напомним, что в Новосибирской области количество осадков пойдет на спад