сегодня
18 июня, 07:47
пробки
3/10
погода
+20.3°C
курсы валют
usd 89.04 | eur 95.39
сегодня
18 июня, 07:47
пробки
3/10
погода
+20.3°C
курсы валют
usd 89.04 | eur 95.39
сегодня 05:00
общество

Полиция Новосибирска проверяет информацию о нападении на детей-квадроберов

Фото: скриншот из видео

В Новосибирске полиция начала проверку информации о возможном нападении на детей-квадроберов.

Родители сообщили о проведении «сходок», на которых дети разгоняются и имитируют поведение животных, прыгая на четвереньках. Участники этих встреч используют маски животных. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Одна из родительниц, Елена, рассказала, что дети начали гонять ее дочь и ее подруг, стреляя в них пульками из детских пистолетов. Одна из девочек получила ранение уха.

Пресс-служба регионального ГУ МВД уточнила, что проводится проверка данного факта. Заявлений о травмах несовершеннолетних в полицию не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске женщина увековечила свой портрет на памятнике после гибели сына.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в