Полиция Новосибирска проверяет информацию о нападении на детей-квадроберов

В Новосибирске полиция начала проверку информации о возможном нападении на детей-квадроберов.

Родители сообщили о проведении «сходок», на которых дети разгоняются и имитируют поведение животных, прыгая на четвереньках. Участники этих встреч используют маски животных. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Одна из родительниц, Елена, рассказала, что дети начали гонять ее дочь и ее подруг, стреляя в них пульками из детских пистолетов. Одна из девочек получила ранение уха.

Пресс-служба регионального ГУ МВД уточнила, что проводится проверка данного факта. Заявлений о травмах несовершеннолетних в полицию не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске женщина увековечила свой портрет на памятнике после гибели сына.