В Новосибирске женщина увековечила свой портрет на памятнике после гибели сына

Мама сбитого мигрантом студента НГТУ с трудом переживает трагедию.

Мама Алексея Дмитриченко, которого 12 сентября 2023 года на высокой скорости сбил нелегальный мигрант, изготовила макет памятника сыну, на котором разместила и себя.

«Вот я был, и вот меня не стало... Тебя настолько нет, что ты везде. До встречи. Мама», — написано на памятнике.

Ольга рассказала корреспонденту Сиб.фм, что мигрант отнял у неё самое важное в жизни — сына.

«Убил вместо одного двоих, одним ударом. Убил маму и сына. Для чего мне теперь жить?», — плачет женщина.

Напомним, Ленинский районный суд вынес приговор Субхону Одинаеву 8 мая: 2 года в колонии-поселении. Ему также запретили управлять автомобилями два года. Кроме того, с осужденного взыскали 900 тысяч рублей компенсации морального вреда семье погибшего. Но Ольга считает приговор слишком мягким, она подала апелляцию и требует увеличить срок Субхону. Как продвигалось дело, можно прочитать по ссылке.