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общество

Правительство Новосибирской области скорректировало бюджет на три года

Фото: Сиб.фм

О бюджете на ближайшие три года сообщили в правительстве региона.

Исполняющая обязанности министра финансов Новосибирской области Татьяна Васильева представила предложения о корректировке областного бюджета на три года, включая 2024 год, на заседании правительства региона во главе с губернатором Андреем Травниковым.

Все изменения были одобрены, сейчас правительство направит его на рассмотрение Законодательного собрания Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что мэр Новосибирска Кудрявцев сообщил о 129 новых троллейбусах

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Валерия Митрохина
Журналист

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