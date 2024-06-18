Правительство Новосибирской области скорректировало бюджет на три года

О бюджете на ближайшие три года сообщили в правительстве региона.

Исполняющая обязанности министра финансов Новосибирской области Татьяна Васильева представила предложения о корректировке областного бюджета на три года, включая 2024 год, на заседании правительства региона во главе с губернатором Андреем Травниковым.

Все изменения были одобрены, сейчас правительство направит его на рассмотрение Законодательного собрания Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что мэр Новосибирска Кудрявцев сообщил о 129 новых троллейбусах