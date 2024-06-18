Президент РФ Путин назначил новосибирского чиновника Горнина заместителем министра обороны

Владимир Путин назначил новосибирского чиновника заместителем министра обороны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении новосибирского чиновника Леонида Горина заместителем министра обороны РФ.

Биография Леонида Горина

Известно, что новосибирский чиновник работал в частных компаниях до 1997 года, после чего до января 1999 года занимал должность контролера-ревизора в аппарате Контрольно-ревизионного управления Минфина по Новосибирской области, а в сентябре 1998 года стал старшим контролером-ревизором.

С начала февраля 1999 года Леонид Горнин занимал различные должности в администрации региона.

В октябре 2011 года он стал первым вице-губернатором Новосибирской области, а в 2012 году — заместителем министра финансов РФ, а спустя шесть лет получил должность первого замглавы федерального Минфина.