В Новосибирск и область стали чаще приезжать туристы

По информации правительства Новосибирской области, с января по март 2024 года в регионе побывали почти 380 тысяч человек.

Это, в основном, гости из соседних регионов и Москвы.

Средняя продолжительность поездки составляет 2 дня. Однако есть тенденция на увеличение до 6 суток. Дольше всех в Новосибирской области остаются люди, приезжающие отдыхать в санатории.

Туристам интересны областной центр, местная кухня, зоопарк, прогулки на теплоходах, НОВАТ и Академгородок.

Министр экономического развития региона Лев Решетников отметил, что фиксируется рост туристического потока на 16,5%. Он подчеркнул, что это данные по зимним месяцам, в то время как высокий туристический сезон приходится на лето.

На территории региона действует региональная госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области» и нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее Сиб.фм сообщал, что россиян накормили сибирским мороженым в павильоне крупного банка на ВДНХ.