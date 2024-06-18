В Новосибирске преподаватель НГМУ пойдет под суд по делу о взятке

Преподавателя новосибирского вуза обвиняют во взятке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, преподавателя Новосибирского государственного медицинского университета обвиняют по статье “получение должностным лицом взятки через посредника”.

“В январе 2022 года преподаватель кафедры одного из ВУЗов получил через посредника взятку в размере 15 тысяч рублей за внесение в зачетную ведомость студента положительной оценки без надлежащей проверки знаний”, – сообщили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что бывшему прокурору Дзержинского района Новосибирска ужесточили приговор за взятку