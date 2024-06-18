В Новосибирске раскрыли еще одну махинацию с земельным участком

Данный участок был выделен без торгов в 2018 году.

В Ленинском районе Новосибирска на улице Блюхера выставлен на продажу участок земли за 140 миллионов рублей.

В объявлении указано, что за эту сумму предлагается переуступка права аренды на 40 соток земли.

Этот участок был выделен без торгов в 2018 году для строительства «Центра спортивной подготовки и медицинской реабилитации» в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутаты Заксобрания направили главе региона законопроект «Об экологическом просвещении в Новосибирской области».