сегодня
19 июня, 01:55
пробки
0/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 87.03 | eur 93.29
сегодня
19 июня, 01:55
пробки
0/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 87.03 | eur 93.29
вчера 18:00
общество

В Новосибирске раскрыли еще одну махинацию с земельным участком

Фото: Сиб.фм

Данный участок был выделен без торгов в 2018 году.

В Ленинском районе Новосибирска на улице Блюхера выставлен на продажу участок земли за 140 миллионов рублей.

В объявлении указано, что за эту сумму предлагается переуступка права аренды на 40 соток земли.

Этот участок был выделен без торгов в 2018 году для строительства «Центра спортивной подготовки и медицинской реабилитации» в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутаты Заксобрания направили главе региона законопроект «Об экологическом просвещении в Новосибирской области».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в