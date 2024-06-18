В Новосибирске трое человек за 3 дня погибли в жару

В департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска сообщили о нескольких трагедиях на воде, произошедших во время аномальной жары.

С 15 по 17 июня было зафиксировано несколько происшествий. На Оби утонули женщина и 14-летний ребенок. Также 17 июня в камышах было найдено неопознанное тело.

В администрации назвали основные причины гибели людей на воде: оставление детей без присмотра, неумение обращаться с маломерными судами и отдых в необорудованных местах.

На акватории Оби и Обского моря круглосуточно дежурят две оперативные группы спасателей. В Новосибирске оборудовано 12 спасательных постов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском скончалась 9-летняя девочка при странных обстоятельствах.