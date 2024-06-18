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общество

В Новосибирске в Хилокском районе люди возмутились торговлей баранами

Фото: wirestock / freepik.com

Жители Новосибирска обеспокоились торговлей баранами в Хилокском жилмассиве.

В особенности они обратили внимание на несоблюдение санитарных норм после мусульманского религиозного праздника, который требует проведения уборки.

Жильцы выразили недовольство тем, что торговля проводится напротив школы №66. Люди отметили, что на территории устанавливаются мангалы для приготовления шашлыка.

Жители района говорят, что в этом году власти не привлекли полицию к решению этой проблемы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска заключила контракт на ремонт пешеходного моста через дамбу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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