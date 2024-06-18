Защита чиновника Зырянова не считает взяткой участие Кологривого в фестивале в Новосибирске

Адвокаты гендиректора Александра Зырянова объяснили участие Никиты Кологривого в кинофестивале в Новосибирске.

Как сообщает портал "Коммерсантъ", защита генерального директора АО "Корпорация развития Новосибирской области" Александра Зырянова отрицает факт взятки перед проведением кинофестиваля "Семейные традиции" в Новосибирске с участием Никиты Кологривого.

Адвокаты утверждают, что данное мероприятие было устроено не для выгоды самого Зырянова, а по согласованию с федеральными властями для привлечения электората на президентские выборы.

Напомним, что 3 июня 2024 года был задержан генеральный директор АО "Корпорация развития Новосибирской области" Александр Зырянов, которого обвинили во взятки в особо крупном размере. В результате 4 июня Заельцовский районный суд огласил ему меру пресечения, оставив в СИЗО до 2 августа текущего года