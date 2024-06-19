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общество

Арестованного министра ЖКХ Новосибирской области Архипова отстранили от должности

Фото: Сиб.фм

Дениса Архипова отстранили от должности.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, областной суд отстранил от занимаемой должности министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова.

Ранее Сиб.фм писал, что против Дениса Архипова было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. После чего прокуратура ходатайствовала об отстранении чиновника от должности, однако Центральный районный суд Новосибирска 15 мая это ходатайство не удовлетворил. Тогда ведомство обжаловало это решение в областном суде.

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Валерия Митрохина
Журналист

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