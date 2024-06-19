Экс-сотрудник новосибирского трамвайного депо рассказал о плохих условиях работы

Мужчина работал в депо с 2018 года.

Бывший сотрудник Правобережного трамвайного депо №5 в Новосибирске выразил беспокойство по поводу текущего состояния подвижного состава и условий работы. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По его словам, дефицит деталей для ремонта трамваев и износ техники негативно влияют на работу водителей. Также он отметил сокращение заработной платы и санкции за больничные как дополнительные проблемы.

Представители депо пока не прокомментировали данную информацию.

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