На Алтае снимают «Последнего героя» с Ксенией Бородиной — репортаж с места событий

В Республике Алтай ведутся съемки реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон». Корреспондент Сиб.фм побывал на съемочной площадке и выяснил, в каких условиях живут участники проекта и почему с ними нельзя делиться едой.

В Республике Алтай на берегу Телецкого озера телеканал ТВ-3 снимает 11 сезон реалити-шоу «Последний герой». Съемки впервые ведутся на территории России. До этого герои проекта пытались выживать на островах Карибского моря, в Африке, Азии и на берегу Тихого океана, однако новые участники заявили корреспонденту Сиб.фм, что у алтайской природы условия намного жёстче. Участникам придётся столкнуться с сибирской погодой, клещами и опасными животными.

Правила проекта остаются неизменными: участников разделят на племена, которые будут проживать отдельно друг от друга. Команды будут соперничать за различные привилегии и постепенно избавляться от наименее сильных участников путем секретного голосования. Ведущая шоу — Ксения Бородина.

Отель после съемок?

Редакторы проекта и сами участники заверили, что шоу снимается по-настоящему в диких условиях. После испытаний участники возвращаются в свои самодельные лагеря и пытаются выжить любой ценой. По правилам проекта, у них нет никакого душа, туалета и теплой постели, но никто не запрещает импровизировать и улучшать свои "жилищные" условия.

Перед поездкой участникам порекомендовали взять теплую одежду и высокие ботинки, а аксессуары и предметы комфорта брать с собой запретили.

«Алтай, в этот период времени, жутко непредсказуем. Даже местные нам говорят, что такой погоды никогда не было. Тут ты не знаешь, пойдет дождь через полчаса или не пойдет. Мы называли этот сезон самым суровым, он реально самый суровый», — поделилась одна из создателей проекта.

Один из участников высказался, что на Алтае самые тяжелые условия по сравнению с другими, где велись съемки предыдущих сезонов.



«Когда ты в тропиках, да, ты хочешь есть, но у тебя нет такого страшного голода, у тебя организм, в принципе, находится в расслабленном состоянии. Да и даже если ты не успеешь построить дом, ты спокойно можешь переночевать на улице, на песке, и тебе будет максимально комфортно. А здесь дожди идут сколько? Пять раз в день? Шесть? Они идут постоянно. — Постоянно вещи не высыхают. Ты просто в этой сырости находишься», — поделился участник из первой группы.

100 грамм гречки

Помимо тяжелых условий с жильем, участники сталкиваются и с нехваткой еды. Организаторы предоставляют выживающим 100 грамм гречки на три дня — всё остальное, что даст природа. После испытаний победители получают некие бонусы для упрощения поиска пропитания.

«На три дня выделяется 100 грамм гречки на человека. Это основное питание наше. Рыбу ловим. Но она тут совсем маленькая, приходится со всеми делиться маленькими кусочками. Но без специй тяжело. Без соли, без всего. Но мы постараемся найти. Мы знаем, что здесь охотники... Ну то есть охотятся на животных и соль такую высыпают», — рассказал еще один участник.

Помимо этого, участниками не давали ни ножи, ни топоры. Всё необходимое они делают своими руками.

«Огонь нужно всегда поддерживать, иначе из-за сырости он загаснет. Приходится дежурить и подкидывать ветки», — отметил один из героев шоу.

Из средств личной гигиены также нельзя было ничего брать. Участники смастерили импровизированные щетки из веток сосны, а небольшим камнем подтачивают ногти. Мыться приходится в ледяной воде в Телецком озере — температура воды максимум 4-5 градусов, но участники проекта утверждают, что ко всему быстро привыкаешь.

«Наверно, это звучит дико, что мы сейчас рассказываем, но мне кажется, мы все, в принципе, получаем удовольствие от того, что с нами происходит», — заверил собеседник.

Несмотря на это, со слов участников, они получают удовольствие от съемок на Алтае.

«Мы все мечтали попасть на Алтай, но это дорого, а так бесплатно», — успокаивают себя они.

В одной из групп есть участник, который много раз был на Кавказе у родственников, поэтому, с его слов, он переживает трудности легче других.

На месяц от семьи и цивилизации

В общей сложности, до финала, участники пробудут на Алтае больше месяца. Одних семьи отпустили спокойно, других пытались отговорить.

«У меня мама, на самом деле, была против. Она, когда узнала, что я еду на «Последний герой», стала отговаривать, говорила, что мне это не надо, что мне будет тяжело. Во многом она была права», — рассказала девушка.

Другого участника жена отпустила с "удовольствием".

«Жена отпустила меня с удовольствием. Причем она меня собрала сильно хорошо. У меня все вещи подписаны, реально, по фамилии. Все вещи, все тёплые, все носочки, вот всё, что было в сумке, это всё собрала мне моя жена. Мне это всё помогает, но многое чего не хватает», — отметил участник реалити-шоу.

Участники отметили, что они стали друг другу семьей.

«У нас собралась настолько классная и дружная команда, что каждый из нас поддерживает друг друга. Я же говорю, у нас не просто команда, у нас семья. И благодаря этому, наверное, нас всех не "косит". Обстановка в команде у нас очень крутая», — рассказали журналистам участники из второй группы.

Несмотря на дружный коллектив, участникам придётся после каждого проигранного испытания убирать человека из своей команды. До финала дойдет только один.

«Я изначально, когда шел на этот проект, я не думал о выигрыше, я просто очень сильно хочу показать своему сыну, своей семье, что не нужно сдаваться, несмотря ни на что, как бы сложно не было, нужно идти. Если выиграю, ну, будет очень круто, конечно», — говорит собеседник.

У участников нет ни телефонов, ни других современных гаджетов; однако большинство из них рады этому, так как впервые за свою профессиональную деятельность не берут в руки телефон.

«У нас некий рехаб. Мы просто кайфуем, что нет никаких уведомлений», — смеется девушка

Испытания

С каждым разом новые испытания становятся все сложнее и сложнее. Корреспонденту Сиб.фм удалось побывать на одном из них.

На площадке с самого утра возводили лабиринт, а операторы настраивали своё профессиональное оборудование. Несмотря на теплую погоду в день съемок, рабочим приходилось ходить в штанах, в кофтах и в высокой обуви — только так можно защититься от клещей, которых в этот период времени очень много на Алтае. Организаторы рассказали, что на некоторых участников уже заползали опасные насекомые.

Ближе к обеду привезли самих героев проекта. Со слов организаторов, в пути они могут ехать с повязками на глазах, чтобы не подсмотреть у водителя, какое сегодня число и который час. Журналистов попросили заранее не давать им ничего покушать, даже если они будут очень сильно этого просить.

Затем на площадку вышла Ксения Бородина, и съемки начались.

Одна серия проекта длится три дня. Первое испытание за привилегии, за улучшение своих условий жизни. Второе испытание за командный иммунитет — проигравшая команда отправляется на совет племени, где решается, кто покинет шоу.