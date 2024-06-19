сегодня
19 июня, 19:36
пробки
7/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 87.03 | eur 93.29
сегодня
19 июня, 19:36
пробки
7/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 87.03 | eur 93.29
сегодня 18:40
общество

Новосибирская поликлиника не выделяла инсулин больному диабетом ребенку

Фото: Сиб.фм

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушение в городской клинической поликлинике №20, связанное с несвоевременным обеспечением лекарствами ребенка, больного сахарным диабетом.

Родители ребенка обратились в надзорное ведомство с жалобой на отсутствие необходимых медикаментов.

По результатам проверки установлено, что ребенок не получал необходимое лекарство в течение 100 дней.

В результате вмешательства прокуратуры ребенку был предоставлен инсулин. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врачи из Новосибирска спасли коморбидного пациента с раком кишечника.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в