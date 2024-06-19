Врачи из Новосибирска спасли коморбидного пациента с раком кишечника

Врачи центра Мешалкина в Новосибирске спасли жизнь бывшему председателю совхоза из Алтайского края, столкнувшемуся с раком прямой кишки и неоперабельной опухолью.

После нескольких курсов химиотерапии и успешной операции мужчина чувствует себя нормально. Учитывая его серьезные медицинские проблемы в прошлом, такие как три инфаркта, инсульт и операция на сердце, а также последствия ДТП, его случай требовал комплексного подхода.

Врачи провели коронарошунтографию, которая выявила необходимость операции по установке нового шунта, а затем назначили химиотерапию для сокращения опухоли. Это позволило успешно провести операцию по удалению опухоли и восстановлению желудочно-кишечного тракта.

После выписки из клиники состояние пациента стабилизировалось.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский врач Извекова назвала противоклещевой иммуноглобулин ненадежным средством.