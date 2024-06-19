Новосибирская ТЭЦ-5 завершает проект реконструкции сетевых трубопроводов

Новосибирская ТЭЦ-5 завершает реализацию проекта по реконструкции сетевых трубопроводов пиковой водогрейной котельной.

В начале отопительного сезона 2024-2025 годов на ТЭЦ будут введены в строй новые сетевые трубопроводы общей стоимостью 322 млн рублей. Работа над проектом ведется с 2022 года.

Реконструкция позволит увеличить тепловую нагрузку на теплоэлектроцентраль с учетом перспектив застройки города. Коммуникации снизят ограничения электрической мощности в периоды максимальных холодов. Как отметили в СГК, ранее существовавшая схема системы выдачи тепловой мощности не позволяла использовать мощность водогрейных котлов в полной мере.

На сегодняшний день подрядчик завершает монтаж на специально построенной эстакаде крупных трубопроводов диаметром 1 020 мм и общей протяженностью 227 метров. Установлены пять новых сетевых насосов, заменены коллекторы рециркуляции и выполнен ряд других мероприятий.

Станция работает в штатном режиме, нет необходимости включать пиковую водогрейную котельную, так как шесть энергоблоков справляются с потребностью. В перспективе специалисты СГК прогнозируют рост тепловой нагрузки на ТЭЦ.

В морозы от -20 градусов и ниже может потребоваться подключение котельной. Подрядчик уже произвел врезки новых трубопроводов в действующие городские тепломагистрали.

Пиковая водогрейная котельная страхует станцию в зимний период на случай необходимости ремонта энергоблоков. Ее также включают в работу один раз в 5 лет в период нулевого останова ТЭЦ, например, для ремонта дымовой трубы. В этих случаях в работе находится один или два водогрейных котла мощностью 180 Гкал/ч каждый. По факту, исходя из потребности, отпуск тепла не превышает 140 Гкал/ч.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутаты Законодательного собрания Новосибирской области работают на транспортном форуме.