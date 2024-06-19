Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области работают на транспортном форуме

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты регионального парламента принимают участие в работе Сибирского транспортного форума.

С 19 по 21 июня 2024 года в Новосибирске проходит XI Международный Сибирский транспортный форум. На базе МВК «Новосибирск Экспоцентр» организованы дискуссии, одна из тем обсуждения – исполнение майского указа Президента России о национальных целях развития до 2030 года.

На пленарной дискуссии «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России» в режиме видеоконференцсвязи выступил советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Он отметил: «В прошлом году мы обсуждали вопросы логистики, отталкивались от современных экономических условий, искали новые национальные приоритеты транспортной сферы, актуальные направления для развития и определяли возможности увеличения пропускных мощностей на реальных видах инфраструктуры. Многие из этих решений были реализованы. Однако пришло время поговорить о логистике более глобально и на перспективу».

Как подчеркнул Игорь Левитин, существенная часть грузопотока проходит через Сибирь и Дальний Восток, но Сибирь – не только транзитный регион, но и грузообразующий. В соответствии с Указом Президента о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу поставлена задача по увеличению объема перевозок по международным транспортным коридорам не менее чем в полтора раза. Каковы дополнительные резервы по развитию Сибири? Что можно сделать в области инфраструктуры, новых технологических решений? Такие вопросы озвучил Игорь Левитин в своем приветствии участникам форума.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил всех участников – а это более пяти тысяч человек – за высокий интерес к форуму: «Сибирь этого заслуживает, и каждый год мы стараемся выделить основную тему форума, соответствующую актуальному моменту и приоритетным задачам, которые перед нами стоят. В этом году мы говорим о том, какое влияние на экономику макрорегионов, межрегиональных кластеров и всей страны оказывает развитие транспортной инфраструктуры, и что может дать транспортная инфраструктура для дополнительных темпов экономического развития как Сибири и Дальнего Востока, так и всей Российской Федерации».

Председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко заметил, что форум стал традиционной площадкой, на которой представители государства и бизнеса могут обсудить актуальные вопросы развития сибирского региона. «Сегодня мы видим более современный подход к проведению форума, – сказал парламентарий. – Самое главное, что здесь живое общение между представителями различных структур, и это придаст определенный стимул для развития нашей Новосибирской области. Потенциал нашего региона знаем, он огромный. Нам нужно работать дальше по развитию логистической составляющей, строительству дорог и приведению их в нормативное состояние».

Валерий Ильенко подчеркнул, что уже в первый день на площадках форума высказывались значимые идеи и проблемы, на которые необходимо обратить внимание: «Это в первую очередь касается подготовки водителей, водительского состава. Мы сегодня испытываем дефицит кадров преподавателей, которые обучают водителей. На эту тему очень много было сказано. Мы как законодатели будем искать пути решения проблемы. А правильно ли то, что находится эта сфера деятельности в Министерстве образования? Почему сегодня не контролируются учебные заведения – автошколы, – которые выпускают сегодня выпускников своих, знающих правила дорожного движения на 70 процентов, правила вождения – на 25. Это же катастрофа! Может быть, придется менять стандарты, возможно, будем обращаться на уровень Федерации».

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков выразил убежденность, что предстоящие годы должны станет временем усиленного развития Сибири. «А Сибирь – это громадные масштабы, громадные территории, – подчеркнул парламентарий. – И здесь прежде всего транспортная доступность играет роль. И это самое главное, что мы должны сделать. Наша область уникальная, и постоянно сегодня на экране была карта и России, и мира, и Новосибирск все время оказывался в центре этой карты. Именно, у нас, в Новосибирской области – крупнейший транзит водного, железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта. Наш авиационный хаб уступает только московскому! Это радует. Это те задачи, которые мы решили за последнее время».

Дискуссионные площадки, круглые столы, конференции, панельные дискуссии организованы на форуме по десяти актуальным направлениям: воздушный, железнодорожный, водный, пассажирский транспорт, дорожно-строительный комплекс, транспорт и логистика, безопасность дорожного движения, безопасность населения на транспорте, беспилотные авиационные системы, цифровизация и инновации, наука, образование, кадры. По теме цифровых решений «Безопасного и Умного города» заявлено выступление заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Елены Тыриной.

Форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой представлены более 50 экспонентов отечественных и зарубежных производителей, в том числе беспилотники, проводятся Правительством Новосибирской области при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.