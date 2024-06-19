Новосибирские участники картельного сговора заплатят штраф в 3,5 млн рублей

Участниками сговора стали четыре субъекта предпринимательства.

В Новосибирской области четыре предпринимателя получили штраф в размере 3,5 млн рублей за участие в картельном сговоре.

Они согласовали свои действия на аукционе по заключению контракта на клининговые услуги для СГУПСа, что противоречит антимонопольному законодательству. Такие действия нанесли ущерб честным участникам торгов.

Транспортная прокуратура возбудила дела по статье 14.32 КоАП РФ о заключении недопустимых соглашений, которые могут повлиять на цены на торгах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на ремонт дорог в «Клюквенном» выделили более миллиарда рублей.