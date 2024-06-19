В Новосибирске на ремонт дорог в «Клюквенном» выделили более миллиарда рублей

Подрядчик должен приступить к работам с момента подписания контракта.

В Новосибирске на сумму в 1,1 млрд рублей планируют построить дороги для нового микрорайона Клюквенный. Об этом сообщает портал госзакупок.

Заказчиком выступает акционерное общество «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». В рамках проекта планируется строительство магистральных дорог и улиц местного значения с использованием асфальтобетонного покрытия.

Подрядчик обязуется начать работы с момента подписания контракта. Точная дата завершения строительства пока не определена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская ТЭЦ-5 завершает проект реконструкции сетевых трубопроводов.