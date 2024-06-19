Новосибирские ученые создали томограф для испытания терапии рака на крупных животных

В Новосибирском государственном университете (НГУ) открылся центр, который занимается доклиническими исследованиями на животных.

Лаборатория была запущена в ответ на начало изучения нового метода лучевой терапии учеными из Новосибирска. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Ученые обнаружили, что новый метод лечения рака позволяет использовать изотопы бора для направленного воздействия на клетки опухолей с последующим потоком нейтронов.

Планируется, что первые клинические испытания данного метода начнутся в следующем году в онкоцентре имени Н. Блохина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в вузе Новосибирска ввели дисциплину по сборке и пилотированию дронов.