Новосибирцы поделились первым урожаем белых грибов

Жители Новосибирска сообщили о первых найденных белых грибах.

Боровики, хотя еще маленькие, появились рано и порадовали грибников. Фотографиями грибного улова новосибирцы поделились с «МК в Новосибирске».

Грибники рассказали, что нашли первые боровики в Мошковском районе. В прошлом году белых грибов в этих местах было мало, появлялись они редко и только в июле. Нынешняя находка особенно обрадовала грибников.

В этом году в лесах уже можно найти подберезовики и подосиновики. Ожидается, что скоро пойдут грузди и маслята. Некоторые новосибирцы уже собрали маслят в Караканском бору.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области прокомментировали ситуацию с земельным участком на Блюхера.