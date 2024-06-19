Новосибирцы пожаловались на круглосуточную добычу песка на реке Обь

Жители СНТ «Электрон» пожаловались на ночные работы по добыче песка.

Жители СНТ «Электрон» пожаловались на незаконную добычу песка на реке Обь. Местная жительница рассказала корреспонденту Сиб.фм, что работы ведутся круглосуточно, несмотря на закон о "тишине".

«У нас баржа работает под окнами всю ночь, хотя закон НСО об «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан» гарантирует тишину с 22:00 до 07:00», — написала еще одна жительница района.

По её словам, Минприроды НСО сообщил жителям, что режим строго соблюдается.

«Можно удостовериться, что либо Минприроды не располагает достоверной информацией, либо собственник компании большая шишка, которую нельзя трогать», — сетует женщина.

Анна поделилась видео, на котором действительно видно, что баржа активно работает, когда на улице уже темно.

«Время 23:20, у нас под окнами дома работает баржа», — говорит девушка на видео.

По словам Анны, администрация СНТ ни раз подавала жалобы, но ситуация так и не изменилась. Жители обратились за помощью к губернатору области Травникову на его странице во «Вконтакте».

В пресс-службе Минприроды области ответили, что специалисты примут меры.