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общество

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска построить ливневки в Советском районе

Фото: Сиб.фм

Мэрию Новосибирска вынуждают сделать ливневки.

После проверки прокуратуры Советского района выяснилось, что на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса и на Бердском шоссе из-за отсутствия ливневой канализации происходит скопление талых и дождевых вод.

В связи с чем правоохранительные органы обратились в суд с исками к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и МП «Метро МиР», которые должны построить на этих улицах ливневки.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске на два дня запустят дополнительные маршрутки

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Валерия Митрохина
Журналист

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