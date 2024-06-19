Прокуратура обязала мэрию Новосибирска построить ливневки в Советском районе

Мэрию Новосибирска вынуждают сделать ливневки.

После проверки прокуратуры Советского района выяснилось, что на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса и на Бердском шоссе из-за отсутствия ливневой канализации происходит скопление талых и дождевых вод.

В связи с чем правоохранительные органы обратились в суд с исками к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и МП «Метро МиР», которые должны построить на этих улицах ливневки.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске на два дня запустят дополнительные маршрутки