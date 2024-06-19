Трое человек погибли в Новосибирске в аномальную жару

В департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска были зафиксированы несколько трагических случаев на воде в период аномальной жары с 15 по 17 июня.

Первый случай произошел на оби. Утонули женщина и 14-летний ребенок. Кроме того, 17 июня было найдено неопознанное тело в камышах.

Представители администрации выделили основные причины подобных происшествий на воде: оставление детей без надлежащего присмотра, неопытность в управлении маломерными судами и отдых в местах, не оборудованных для безопасного отдыха.

Для обеспечения безопасности на акватории Оби и Обского моря оперативно действуют две группы спасателей в круглосуточном режиме. В городе действует 12 спасательных постов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли два мужских трупа в припаркованной машине.