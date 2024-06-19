У посетителей Новосибирского зоопарка котята манулов стали новыми любимцами

В Новосибирском зоопарке стали настоящей достопримечательностью котята манула.

Об этом сообщили сотрудники учреждения. Эти милые создания стали привлекать особое внимание посетителей, многие из которых специально приходят ради них.

Две самки манула в 2024 году подарили миру 12 малышей. В начале своей жизни котята скрывались вместе с матерями в своих домиках, но теперь выросли и часто выходят на прогулки.

Рождение манулов стало радостным событием как для коллектива зоопарка, так и для его посетителей. Гости с удовольствием приходят, чтобы насладиться этими котятами и понаблюдать за их играми и шалостями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области жители не могут остановить заражение кошек нотоэдрозом.