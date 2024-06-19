В Новосибирской области жители не могут остановить заражение кошек нотоэдрозом

В Барабинске Новосибирской области заметили рост числа бездомных кошек, столкнувшихся с проблемой нотоэдроза или чесоточного клеща.

Дворы по улицам Пушкина, 115, и Карла Маркса, 112 заполнились кошками, многие из которых не прошли стерилизацию. Это способствует повторному заражению животных. Об этом сообщает издание «АиФ-Новосибирск».

Участники группы «Дом хвостатой Надежды» описывают состояние обитающих здесь кошек как «ужасное». Они обеспокоены из-за заболеваний, выявленных у некоторых животных, включая кота по имени Еремей, который покрыт коростами и ранами. Болезнь также затронула котят, которых пришлось искать в различных местах.

Нотоэдроз вызывает у кошек сильные боли, зуд, и выпадание шерсти, а также легко передается через контакт с другими животными. В связи с этим, волонтеры призывают к ответственному отношению к животным, стерилизации бездомных кошек и присоединению к мерам по предотвращению распространения заболевания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы стали отказываться от овощей и фруктов.